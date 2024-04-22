طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي في المنزل أفضل من الجاهز صحي ومنعش في الصيف 

يعد عصير الخروب الطبيعي واحد من أفضل العصائر الطبيعية التي يمكن إعدادها في المنزل والاحتفاظ بها في الثلاجة وتقديمها للأطفال ولأفراد الأسرة بشكل يومي، حيث يمتلك الخروب العديد من الفوائد الهامة لصحة الجسم والقلب ويمد الجسم بالطاقة والنشاط كما أنه عصير طبيعي لا يحتوي على مواد حافظة.

مقادير عمل عصير الخروب الطبيعي في المنزل

يعد عصير الخروب واحد من المشروبات المنعشة التي يتم شرائها من محلات العصائر بكثرة، وقد نجحت المرأة الماهرة في صنع ذلك العصير في المنزل بنفس الجودة، وذلك من خلال تجهيز المكونات التالية:

500 جرام من أعواد الخروب.

4 كوب من الماء.

250 جرام من السكر الناعم.

طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي

فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لعمل عصير الخروب المنعش الطازج في المنزل بنفس جودة الجاهز:

في البداية يتم نقع غسل الخروب ثم نقعة في الماء لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

بعد ذلك يتم وضع الخروب وماء الخروب ذات اللون البني في وعاء مناسب ثم رفعة على الموقد على درجة حرارة متوسطة.

إضافة السكر والتقليب الجيد للمكونات.

السماح الخروب بالوصول لمرحلة الغليان وتركة ربع ساعة على درجة حرارة خافتة.

بعد ذلك يتم رفع العصير من الموقد ووضعة في مصفاه للتخلص من الشوائب.

يتم تعبئة العصير في إبريق مناسب.

عندما تصل درجة حرارة العصير إلى درجة حرارة الغرفة يتم وضعه في الثلاجة حتى يصبح بارد.

يقوم عصير الخروب بارد مع إضافة مكعبات الثلج على حسب الرغبة.

فوائد الخروب

تتعدد فوائد الجروب للجسم والقلب والعقل والصحة العامة، وفيما يلي نوضح أبرز تلك الفوائد: