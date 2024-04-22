“أكشن ورعب وكلاسيك” كله موجود لما تنزل تردد قناة أم بي سي 2 MBC2 

تعد قناة إم بي سي 2 (MBC 2) هي قناة تلفزيونية عربية متخصصة في عرض الأفلام الأجنبية، كما تعتبر MBC 2 جزءًا من مجموعة قنوات إم بي سي، وهي إحدى أكبر وأشهر شبكات البث التلفزيوني في الشرق الأوسط، هذا تقدم قناة إم بي سي 2 مجموعة واسعة من الأفلام الأجنبية المختارة بعناية، بما في ذلك الأفلام الحديثة والكلاسيكية في مختلف الأنواع مثل الأكشن، والكوميديا، والدراما، والرعب، والخيال العلمي، وغيرها، وتعمل القناة على توفير تجربة مشاهدة ممتعة ومتنوعة للمشاهدين العرب.

تعرف على تردد قناة إم بي سي 2 MBC2

وفيما يتعلق بتردد قناة إم بي سي 2، يجب الانتباه إلى أن الترددات قد تختلف حسب الموقع الجغرافي وشبكة البث المحلية، ومع ذلك يمكن العثور على ترددات قناة إم بي سي 2 MBC2 المستخدمة في بعض البلدان على النحو التالي:

– السعودية: التردد: 11938 أفقي (H)، الترميز: 27500، القمر الصناعي: نايل سات.

– الإمارات العربية المتحدة: التردد: 12226 عمودي (V)، الترميز: 27500، القمر الصناعي: عرب سات.

– مصر: التردد: 11559 أفقي (H)، الترميز: 27500، القمر الصناعي: نايل سات.

المزيد من التفاصيل بشأن قناة أم بي سي 2 MBC2

قناة إم بي سي 2 (MBC 2) هي واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تأسست في عام 2003 وتعمل ضمن مجموعة قنوات إم بي سي، التي تشمل مجموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية بمختلف الفئات والمحتويات.

تركز قناة إم بي سي 2 على عرض الأفلام الأجنبية، وتقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من الأفلام في مختلف الأنواع والتصنيفات، تتضمن محتويات القناة الأفلام الحديثة والكلاسيكية في مجالات مثل الأكشن، والكوميديا، والدراما، والرعب، والخيال العلمي، والمغامرة، والرومانسية، وغيرها من الأفلام الأجنبية.