البسكويت الحادق بالجبنة طعمه لذيذ وبدون تكاليف

البسكويت الحادق بالجبنة ، من ألذ أنواع البسكويت يتم تحضيره من مكونات سهلة وبسيطة يتم تقديمه مع الشاي أو غيره من المشروبات الأخرى كالقهوة في الصباح، له قوام ناعم ومختلف عن أنواع البسكويت الأخرى ويتم تحضيره بطريقة سريعة لا يتطلب الكثير من الوقت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت الحادق بالجبنة بأبسط الخطوات.

مكونات عمل البسكويت الحادق بالجبنة

يتم تحضير البسكويت باستخدام المكونات الآتية:-

نصف كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة ملح.

3 قطع من الجبن المثلثات.

2 بيضة.

رشة من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للوجه

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

جبن رومي مبشور.

حبة البركة.

طريقة العمل

خطوات تحضير البسكويت الحادق بالجبنة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نضع السمنة، والملح، ثم نضيف الجبن المثلثات ونمزج المكونات مع بعضها حتي يصبح الخليط ناعم ويصبح لون السمن فاتح. ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر في الخفق حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلب المكونات حتي تتكون عجينة ناعمة غير لاصقة باليد. نغطى العجينة ونتركها ترتاح لمدة حوالي ربع ساعة.

طريقة تشكيل البسكويت الحادق بالجبنة

نأخذ جزء من العجينة ونقوم بفرده بين كيسين من أكياس الثلاجة بسمك متوسطة باستخدام النشابة، ثم نقطع العجينة باستخدام قطاعة البسكويت إلي دوائر صغيرة أو أصابع متوسطة الحجم على حسب الرغبة، نكرر نفس الخطوات مع الجزء الآخر من العجين، توضع قطع البسكويت في صينية فرن مدهونة بالزيت، ثم ندهن وجه البسكويت بالحليب السائل ثم نضع القليل من الجبن المبشور ثم نرش القليل من حبة البركة، يخبز البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠درة مئوية حتي ينضج ويأخذ لون ذهبي.