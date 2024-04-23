حضري فطائر العشاء السريعة بمكونات اقتصادية بدون عجن ولا تخمير

من أجمل وأروع وأخف أنواع المعجنات هي فطائر العشاء السريعة، يتم تحضيرها بدون عجن ولا تخمير، ونجد مكوناتها اقتصادية متوفرة في كل مطبخ تجعلنا نقوم بتحضيرها بكل سهولة بدلاً من شراء الوجبات السريعة من المطاعم بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل فطائر العشاء السريعة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر العشاء السريعة

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الجبنة الموزاريلا.

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

٢ كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

طبق فلفل أخضر رومي مقطع مكعبات.

طبق صغير من شرائح الزيتون.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة سلطة.

رشة من فلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر العشاء السريعة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحصل الخلاط الكهربائي ونضع به السكر، والدقيق، والزيت، والملح والبيكنج بودر. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء للخليط ونخفق باستمرار حتى نحصل على خليط ناعم ثقيل القوام. نصب الخليط في وعاء نظيف ونضيف إليه الفلفل الأخضر، والطماطم، وشرائح الزيتون، والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض.

طريقة تسوية فطائر العشاء السريعة

نحضر طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بغرف كمية من الخليط ونقوم بتوزيعه جيداً داخل الطاسة، نغطي الطاسة ونهدي النار قليلا حتى تستوي الفطائر من الأسفل، ثم نقوم بقلب الفطائر على الوجه الآخر حتى تستوي وتنضج تماماً، ثم نقوم بوضع القليل من الجبنة الموزاريلا على نصف الفطيرة، ثم نقوم بطوي النصف الثاني عليها حتى تصبح على شكل نصف دائرة، نخرجها من الطاسة ونضعها على طبق التقديم بألف صحة وهنا.