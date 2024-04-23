“بدون تشويش أو انقطاع” تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024 القمر الصناعي نايل سات

تهتم الأمهات والمربيات بمعرفة تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024 عبر الأقمار الصناعية لتحديث الترددات والاستمتاع بجودة عالية في البث، حيث تهتم قنوات الاطفال بعرض محتوي يلائم ميول ورغبات الأطفال ويحقق لهم المتعة في مشاهدة التلفاز من حيث عرض شخصيات الرسوم المتحركة والألوان والحركات والمؤثرات الصوتية والأغاني والأناشيد والعديد من برامج الترفيه والتسلية وأيضاً جانب من برامج التعليم

تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024

يضم القمر الصناعي نايل سات والعرب سات العديد من قنوات الأطفال المجانية المحتوى التي لا تحتاج اشتراك لفك الشفرة أو رسوم سنوية لعرض المحتوى، وتتميز تلك القنوات بالتحديث المستمر للترددات الخاصة بها لضمان وصول الصوت والصورة بأعلى جودة ممكنة وتنوع المحتوى حتى لا يصاب الطفل بالملل.

تردد قناة كراميش 2024

فيما يلي نوضح تردد قناة كراميش الأحدث عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة:11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

اتجاه البحث: عمودي – رأسي – vertical

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معدل الترميز:27500

تردد قناة طيور الجنة 2024

هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في دول الخليج العربي وتقدم القناة باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الممتعة، ولاستقبال القناة يتم استخدام الاحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي vertical

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد أخر

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي vertical

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بطوط

فيما يلي نوضح ترددات القناة عبر النايل سات:

تردد القناة: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي – رأسي vertical

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد آخر

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي Horizontal

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور بيبي 2024

قناة طيور بيبي تعد واحدة من القنوات التي تقدم محتوى يناسب الأطفال في عمر بضعة أشهر وتركز القناة على الأصوات والألوان والأغاني لجذب الإنتباه، ولاستقبال القناة يتم استخدام الاحداثيات التالية:

تردد القناة :11315.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:¾

معدل الترميز: 27500

تردد قناة وناسة كيدز

أحدثت قناة وناسة رواجاً كبيراً في الوطن العربي وحققت نسب مشاهدة تفوق الملايين وذلك على الرغم من كونها قناة حديثة:

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة سبيس تون

هي واحدة من أبرز وأقدم قنوات الأطفال، وتقدم القناة باقة مميزة من افلام الكرتون والبرامج المفيدة للأطفال مثل برامج تعليم الرسم ولاستقبال القناة يتم استخدام الاحداثيات التالية:

تردد القناة:11785

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة mbc3

لاستقبال القناة يتم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي: