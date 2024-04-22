طريقة عمل ماسك قشور الرمان والنشا لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد

ماسك قشور الرمان والنشا من أقوي الماسكات الطبيعية التي تساعد على تنعيم وترطيب البشرة، وتمنحها الإشراق والنضارة في أسرع وقت، كما يساعد على تفتيح المناطق الداكنة تحت الإبط وبين الفخذين ويمنحهم نعومة ورائحة جميلة، ويعمل على إزالة علامات الشيخوخة المبكرة ويزيل البقع والتصبغات، وسوف نتعرف على طريقة عمل ماسك قشور الرمان والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل ماسك قشور الرمان والنشا

يحتوي الماسك على مكونات طبيعية تساعد في تفيح البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من مطحون قشور الرمان.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

عسل نحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك قشور الرمان والنشا المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كالتالي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تحصلي على خليط متجانس قيل القوام. نوزع الماسك على البشرة بالتساوي ويترك حتى يجف لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك اشطفي بشرتك الماء الفاتر ثم تجفف جيداً من الماء، ثم نقوم بدهن الوجه بقليل من زيت اللوز المر. نضع الماسك على البشرة مرة واحدة كل صباح حتى تحصلي على بشرة مشرقة ونضرة مثل ملكات الجمال.

ماسك الرمان والزبادي لشد التجاعيد

نخلط ملعقة من الزبادي، مع ملعقة من مطحون قشور الرمان ونضيف عليهم القليل من عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك لمدة ساعة، بعد ذلك نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت، بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ نعومة ونضارة البشرة، يفضل استخدام الماسك مرة في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.