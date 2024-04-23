بادر بالحصول عليها.. طريقة التقديم على البطاقة الذهبية بالجزائر وأهم الشروط

تمثل البطاقة الذهبية التي يصدرها بريد الجزائر إحدى الطرق الحديثة المصممة للتيسير على المشتريين في معاملاتهم المالية، وهي تعمل على تخفيف الوقت والمجهود المبذول حيث تمنح هذه البطاقة المستخدمين إمكانية الوصول إلى الكثير من الخدمات، مثل دفع الفواتير، وتنفيذ عمليات التحويل المالي على، ولكن، توجد بعض الشروط الضرورية لاستصدار البطاقة الذهبية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال، كما سنذكر طريقة تقديم طلب للحصول على البطاقة الذهبية بالجزائر.

شروط استخراج البطاقة الذهبية

يوجد عدة شروط يجب توافرها عند استخراج البطاقة الذهبية، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي:

يجب امتلاك حسابًا بريديًا مُفعَّلًا، ويجب ألا يقل الرصيد عن عشرة آلاف دينار.

من شروط استخراج البطاقة الذهبية يشترط أن يتعدى عمر المتقدم 18 عام.

يجب تقديم شهادة ميلاد المتقدم.

يلزم إرسال صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

يجب إرفاق عقد إيجار منزل المتقدم مع إيصال الكهرباء أو الماء عند التقديم.

يجب على من المتقدم أن يكون مقيمًا بصفة مستمرة داخل البلاد.

من الضروري أن يتمتع المتقدم بالمواطنة الجزائرية.

طريقة تقديم طلب للحصول على البطاقة الذهبية بالجزائر

اعلنت الحكومة الجزائرية طريقة تقديم طلب للحصول على البطاقة الذهبية بالجزائر، وذلك لتسهيل المعادلات الشرائية للمواطنين وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي: