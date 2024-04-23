استعلم الآن.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي spa.gov.i

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من أكثر المواضيع التي يزداد البحث عنها بشكل كبير حالياً في العراق، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكامل طاقتها للإعلان في أقرب وقت عن اسماء المشمولين بدعم الرعاية، فحالياً تتم أعمال فحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أصحاب الدخل المنخفض والراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذا بهدف تحسين مستوى معيشتهم والتغلب على مصاعب الحياة بسبب الغلاء السائر في البلاد، وسوف نتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بهذا الامر.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

نظراً لتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عن موعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية، صرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب رفع كشوفات اسماء المشمولين قريباً جداً عبر موقع الوزارة الرسمي أو منصة مظلتي، وبعدها يمكن بكل سهولة الاستعلام عن الاسماء المقبولة في الوجبة الاخيرة بالخطوات التي تتمثل في التالي:

على المستعلم الولوج إلى منصة مظلتي.

تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية.

يتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

تحديد رقم الوجبة المستعلم عنها.

اختيار المحافظة التابع لها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي يمكن تنزيلها على جهازك بضغط واحدة على كلمة تنزيل.

شروط الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية عن الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم باستمرار في العراق.

لا يمتلك أي دخل ثابت له.

لم يحصل على تأمينات اجتماعية أو صحية.

لا يمتلك أ عقارات أو أملاك باسمه.

يكون عمر المتقدم من الرجال بين 18 عاماً و60 عاماً.

يكون عمر المتقدمة من النساء بين 15 عاماً و55 عاماً.

موعد صرف الوجبة الاخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق ان الوجبة السابعة والأخيرة تأخرت بسبب عدم توفير التمويل المطلوب حتى يتم توزيعها على المواطنين، وتبذل الوزارة حالياً قصارى جهودها حتى يتم صرفها قريباً جداً ويستفيد منها أكبر عدد من المواطنين المستحقين للدعم لتوفير حياة كريمة لهم.