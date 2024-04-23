وينك يا لولو.. تردد قناه وناسة بيبي الجديد اضبطها الآن واجعل أطفال يستمتعون بها

إن قناة وناسة بيبي تحظى بأهمية فريدة وذلك لأنها من أهم القنوات التي يحبها الأطفال في مجال بث محتويات ترفيهية متنوعة وجاذبة للأطفال، الأمر الذي يجعلها في مقدمة القنوات المفضلة لديهم ويجذب اهتمامهم بشكل لافت مقارنة ببقية القنوات، حيث يحبها الأطفال من كافة أنحاء العالم العربي بفضل المحتوى التفاعلي الذي تقدمه، ونتيجةً لذلك، يسعى الكثير من الناس للحصول على القناة أو تحديثها من خلال الترددات الخاصة بها وهو ما سنذكره من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك طريقة ضبط واستقبال القناة

تردد قناه وناسه بيبي الجديد

توفر قناة وناسة بيبي فرص الاستمتاع بها، حيث يحبها الأطفال ويتابعوها من جميع انحاء العالم وفيما يلي سنوضح تردد قناة وناسة:

تردد قناه وناسه بيبي نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة وناسة هو: 11470.

أما عن الاستقطاب: عمودي.

كذلك معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

كما ان معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد قناة وناسة بيبي على عربسات

القمر الصناعي: عربسات.

أيضًا تردد القناة: 11270.

كذلك معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط قناة وناسة

يمكن ضبط قناة وناسة من خلال التردد الخاص بها، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي: