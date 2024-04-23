“أعرف نصيبك عشان ميضحكش عليك” نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر مايو 2024.. أهمية بطاقة التموين للفرد 

تتيح بطاقة التموين للفرد للحصول على مواد غذائية أساسية بأسعار مخفضة أو مجانية ويتم تحديد النصيب الشهري للفرد وفقا لعدة عوامل منها الدخل الشهري وعدة أفراد الأسرة، وتكوين الأسري يهدف البرنامج إلى دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وتوفير الحماية الغذائية لهم يختلف النصيب من فرد لآخر بناء على الشروط والمعايير التي تحددها الجهات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج في كل دولة.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

بطاقة التموين تخصص للفرد نصيباً شهرياً من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة أو مجانية، ويتم تحديد هذا النصيب بناء علي عدة عوامل:

الدخل الشهري: يتم التحقق من دخل الأسرة لتحديد مدى احتياجات للدعم الغذائي، حيث يكون النصيب اكبر للأسر ذات الدخل المنخفض.

عدد أفراد الأسرة: يتم أخذ عدد أفراد الأسرة في في الاعتبار لتحديد الكمية المناسبة من المواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسرة بأكملها.

التكوين الأسري: يمكن أن يؤثر التكوين الأسري، مثل وجود أفراد ذو احتياجات خاصة أو غذائية علي تحديد النصيب الشهري لكل فرد.

تحديد النصيب يعتمد على التوزيع النقاط حسب العوامل المذكورة على سبيل المثال:

الدخل الشهري: 40 نقطة.

عدد أفراد الأسرة: 30 نقطة.

التكوين الأسري: 20 نقطة.

يتم جمع النقاط لكل فرد ويتم تحديد النصيب الشهري لكل فرد بناء على إجمالي النقاط التي يحصل عليها على سبيل المثال إذا كانت نقاط فرد معين تساوي 80 نقطة، فقد يكون له نصيب أكبر من شخص آخر يحصل على 60 نقطة.

أهمية بطاقة التموين للفرد

بطاقة التموين للفرد تحمل أهمية كبيرة في توفير الحماية الغذائية والدعم الاقتصادي للأفراد ذوي الدخل المحدود الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا بعض أهميتها تشمل: