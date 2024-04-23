الإعلان الثاني جديد.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 157 الموسم الخامس باللغة العربية على فيديو لاروزا وعبر قناة atv التركية

بدأ المتابعين يبحثون ليلاً ونهار عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 157 الذي يعد أشهر المسلسلات التركية وبطولة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الذي تألق بشكل واضح وأثبت أن قادر على تحقيق أكبر قدر من النجاح في أي شخصية أو عمل يقوم به، يشارك في المسلسل فريق من أهم النجوم والنجمات استطاعوا أن يتألقون وتكون شخصياتهم في مسلسل قيامة عثمان بصمة وعلامة في الدراما التركية، تم عرض أول حلقة من المؤسس عثمان الموسم الأول في نوفمبر 2019 حتى وصل إلى الموسم الخامس الذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي لعام 2023، واليوم نستعرض لكم أحداث جديدة وقوية حول مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 157.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 157

ترقب وتشويق لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 157 التي تشهد تفاصيل جديدة لأن عثمان يقع في فخ جديدة ويظل يحارب ويدافع عن جيشه وشعبه إلى أخر الأنفاس، ولن نسعى عثمان العهد الذي قطعه مع والده أرطغرل لحماية الدولة العثمانية من أي دمار وخراب يحل بها، كما تفاجئ الجمهور بالقرار الذي اتخذه عثمان عندما أعلن زواج أورهان من التشيم وترك اوليفيرا لأن زواج أورهان منها كان يسبب صراعات كثيرة لن تنتهي، ومن جهة أخرى يتم إخبار عثمان أن المغول خطط لمكيدة جديدة وقاموا بخطف علاء الدين وتقييده في جهز عثمان من أجل انقاذه.

تردد قناة atv التركية

تشاهدون مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية مرة واحدة في الأسبوع الساعة 9 مساءً و لمتابعة المزيد من الحلقات عليكم ضبط القناة من الرموز الموضحة أمامكم.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

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أبطال مسلسل قيامة عثمان