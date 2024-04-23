رابط التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024 والشروط اللازمة

رابط التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024، والتي تعد من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين الحصول على البطاقة الموحدة كونها من أهم الوثائق التي يحتاج إليها الأشخاص في حالة تجديد بطاقة أو استخراج أخرى، وتيسيراً على المواطنين في شتى المحافظات العراقية أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص رابط الكتروني لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة توفيراً للوقت والمجهود، وإليكم خطوات التقديم والشروط اللازمة…..

رابط التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة العراق 2024

حيث يمكن لكافة المواطنين الراغبين في التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الالكتروني بمديرية البطاقة الوطنية الموحدة.

ثم اضغط على تحديد موعد لتجهيز البطاقة.

حدد اليوم والساعة المناسبين لك.

حدد سبب الطلب سواء للإصدار الأول أو تبديل بطاقة تالفة .

يجب أن تدخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

ارفع الأوراق المطلوبة في الخانات الموضحة.

قم بملأ نموذج الطلب بالبيانات المطلوب ادخالها.

ادخل الاسك الثلاثي والبريد الالكتروني ورقم الهاتف.

ثم اختر المحافظة التابع لها.

واضغط على أيقونة “تسجيل”.

وفي النهاية اطبع نسخة الاستمارة وقم بحفظها.

شروط التقديم وحجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة

وكانت الهيئة الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في العراق أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في اصدار البطاقة الوطنية الموحدة، والتي جاءت كالتالي: