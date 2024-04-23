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خطوة بخطوة|.. إليك خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية وما هي الشروط المطلوبة؟
خطوة بخطوة|.. إليك خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية وما هي الشروط المطلوبة؟
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية بعض الشروط والضوابط من اجل اضافة المواليد الجدد علي البطاقة التموينية، وقد أكدت الوزارة علي ضرورة توافر هذه الشروط في الراغبين في إضافة ابنائهم على البطاقة التموينية لكي تتم الإضافة بنجاح، واليكم تفاصيل هذه الشروط وطريقة اضافة المواليد إلكترونيا.
شروط إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2024
أعلنت وزارة التموين المصرية عن بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل ضمان اضافة المواليد على البطاقة التموينية بنجاح، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يشترط ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد وهو الحد الأقصى المسموح به لاضافة المواليد.
- يتم اضافة المواليد ممن يبدأ اسمهم من سن 4 سنوات فأكثر ولا يتم اضافة من هم تحت هذا السن.
- يتم إعطاء الأولوية في إضافة المواليد على البطاقة التموينية لبعض الفئات المستحقة للدعم ومن ضمنها ابناء وزوجات الشهداء، حاملي كارت الخدمات المتكاملة، أصحاب معاش تكافل وكرامة، مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.
خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية
علي الراغبين في إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية القائم بذلك عن طريق بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لبوابة مصر الإلكتروني عبر هذا الرابط.
- تسجيل الدخول إلى البوابة في حالة امتلاك المواطن حساب او الضغط على أيقونة إنشاء حساب للحصول علي حساب جديد.
- عند انشاء حساب جديد يتم ادخال الرقم القومي للمواطن صاحب البطاقة.
- من القائمة الظاهرة يتم البحث عن تبويب إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين ثم الضغط عليها.
- إدخال اسم المولود المتوقع إضافته شرط أن يكون رباعيا.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمولود.
- كتابة صلة القرابة المولود ثم الضغط على زر إضافة.