“الحق اشتري شبكتك” .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في مختلف عياراته بمصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ في جميع الأسواق العالمية وذلك بنسبة 2.5% انخفض سعر الذهب عالميًا اليوم حيث سجل انخفاضًا غير مسبوق خلال الشهور الأخيرة الماضية وذلك يرجع إلى الكثير من الأسباب وذلك بسبب قيام الكثير من المستثمرين في العالم بتقليص حجم استثماراتهم في الذهب ، وأيضًا بسبب الكثير من التطورات في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم

تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ارتفع سعر الذهب في مصر وإليكم سعر عيار الذهب المختلفة في الأسواق المصرية في نهاية تعاملات اليوم ،حيث يرغب الكثير من المواطنين والمستثمرين إلى شراء الذهب خلال انخفاض سعره ، وذلك رغبة في الحفاظ على قيمة أموالهم.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 3600 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 3150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض إلى 2700 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 25200 جنيهًا.

أسعار الذهب

وفقًا للكثير من التقارير العالمية فقد سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا كبيرًا في الكثير من الأسواق المصرية والعالمية ، وذلك بسبب خفض الطلب على الأصول الآمنة وفرض الكثير من الضرائب على اسرائيل بسبب الهجمات التي شنتها ضد إيران وذلك نتيجة للحروب السياسية التي قامت بها إسرائيل على قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة الماضية ،ومن المتوقع أن يعود سعر الذهب للارتفاع من جديد خلال الشهور القليلة القادمة.