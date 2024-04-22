جهز محفظتك هتقبض دينارات كثير.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تبذل الحكومة العراقية جهود ملحوظة لمساعدة مواطنيها في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة والاضطرابات الاقتصادية والتمكن من تلبية كافة احتياجاتهم، ورأت وزارة المالية أن المتقاعدين من أكثر الفئات المستحقة للدعم، ولذلك قامت بإجراء تعديل على سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024، بحيث يتم تقديم مساعدات مالية جيدة مرضية لكل فرد متقاعد.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

مع قدوم اليوم الأول من الشهر القادم سوف تتمكن من الحصول على زيادة مالية جيدة على راتب التقاعد، والذي سوف يساعدك في تلبية مختلف حاجات أسرتك، وذلك بعد التعديل الذي أجرته الدولة على رواتب المتقاعدين والذي سيظهر في سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

راتب 600 ألف دينار عراقي: وذلك لمن يتقاضى 500 ألف دينار.

مبلغ 700 ألف دينار عراقي: لمن يبلغ راتبه 600 ألف دينار.

قيمة 800 ألف دينار عراقي: لمن يتقاضى 700 ألف دينار عراقي.

راتب 900 ألف عراقي: لمن كان يتقاضى 800 ألف دينار عراقي.

شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

لكي تتمكن من الحصول على راتب المتقاعدين الذي خصصته الدول للمتقاعدين العراقيين، لا بد من توافر بعض الشروط اللازمة وهي:

حمل المتقدم الجنسية العراقية، مع تواجده داخل العراق.

عدم زيادة راتب الفرد المتقاعد عن مليون دينار.

تجاوز عمر المتقاعد 60 عامًا.

يلزم سداد جميع أقساط التأمينات الشهرية طوال فترة العمل.

ألا تقل مدة عمل المواطن في القطاع الحكومي كحد أدنى 20 عامًا.

امتلاك المتقدم حساب مصرفي، لاستلام راتب التقاعد من خلاله.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

إذا كنت تنتمي لفئة المتقاعدين فيمكنك الاستعلام عن قيمة راتبك عبر اتباع الخطوات الآتية: